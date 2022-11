Un calendrier de l’Avent avec 24 bières d’exception

Deux calendriers ont été concoctés pour cibler deux types d’amoureux de la bière: le calendrier découverte (75 €) et le calendrier connaisseur (86 €). "Le premier propose des goûts, arômes et saveurs accessibles à tous les palais, poursuit Frédéric. Le second s’adresse aux fins connaisseurs et on y a fait des choix plus osés, plus affirmés, moins faciles d’accès." Les 24 bières sont joliment emballées dans un carton aux motifs festifs. Chaque jour, on peut donc percer un opercule et découvrir son rendez-vous dégustation. "On met sa bière du jour au frais et on se réserve un chouette moment pour la décapsuler. Ou on se la garde pour le week-end. C’est à déguster seul ou à partager à deux dans des petits galopins." Il sera possible de partager ses impressions chaque jour sur la page Facebook de L’Avouerie où la bière sera mise à l’honneur. "On invite les gens à nous donner leurs impressions." Ces calendriers houblonnés sont mis en vente dans la boutique dès maintenant. On peut aussi les commander en ligne. Mais le retrait se fait sur place…

