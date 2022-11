"On a décidé de changer les conditions d’engagement pour donner la chance à un maximum d’Anthisnois, explique le bourgmestre Marc Tarabella. Jusqu’ici, la règle était: celui qui a donné satisfaction, qui a obtenu un rapport positif au terme de son mois de travail, se retrouvait prioritaire l’année suivante. Résultat: chaque année, ce sont généralement les mêmes qu’on engage. Ce n’est pas toujours juste pour les autres étudiants. Il faut offrir la chance à chacun… Au départ, on a réfléchi à fractionner les deux mois de travail par 15 jours pour engager huit jeunes mais ça n’arrange ni le service travaux, qui doit les encadrer et les former pour une très petite période, ni les étudiants qui gagneront moins. On a donc décidé de garder la formule initiale mais en supprimant la règle de la priorité. On fonctionnera désormais par tirage au sort."

Avec la précision que celui qui a reçu un rapport négatif du service travaux n’aura pas accès au tirage au sort. "C’est rare mais c’est déjà arrivé. Il ne faudrait pas qu’on tire au sort une personne qui ne convient pas." Pour se présenter, le jeune doit aussi remplir une deuxième condition: habiter Anthisnes.