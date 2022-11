A Anthisnes, le cours de piscine coûtera 2,50 € aux parents

Il fallait notamment déterminer si oui ou non, la Commune participe financièrement au prix du bain. L’intercommunale a en effet fixé le prix d’accès à 5 € par bain et par enfant. À chacune des six communes partenaires de faire leur choix. "Ce coût est répercuté sur les parents, indique l’échevin de l’Enseignement, Toni Pelosato. Nous avons décidé de prendre en charge la moitié de ce coût, soit 2,50 €, pour les écoles communales mais aussi, au vu des avantages sociaux, pour l’école libre. Les parents payeront donc 2,50 €, ce qui représente environ 22,50 € par an, sachant que chaque implantation aura accès au bassin durant un trimestre, soit environ dix bains par enfant." Autre décision actée: les élèves seront conduits jusqu’à Ferrières en car, transport financièrement pris en charge par la Commune.

Les élus ont également décidé d’engager un moniteur, en soutien du professeur de gym qui gère le cours de natation. "Car il y aura parfois beaucoup d’enfants en même temps dans l’eau, poursuit l’échevin. Certains groupes classes seront trop nombreux. Il faut une aide, une surveillance pour assurer la sécurité, même s’il n’existe pas vraiment de normes en la matière." Ce moniteur sera engagé dès janvier 2023, au moment où le besoin se fera sentir, "car en novembre et décembre, ce seront uniquement des petits groupes".

Et pour la facturation ? Dans un premier temps, ce sont les écoles qui vont devoir organiser les factures et vérifier les payements des parents, à reverser ensuite vers la Commune. "Ça va être un sacré boulot car tout va devoir être encodé. Le professeur de gym de nos écoles primaires va s’en occuper." Mais Anthisnes réfléchit à recourir à un programme informatique pour simplifier et centraliser toute la facturation. "Nous avons une réunion le 22 novembre pour étudier tout ça, voir si nous n’activerions pas le programme Imio, qui fait ses preuves dans d’autres écoles, pour la facturation des garderies. C’est une application qui fonctionne par code-barres et qui génère automatiquement les factures, le contrôle, les rappels…"

En attendant, c’est ce jeudi matin que les premiers élèves anthisnois plongeront dans le nouveau bassin: ceux de l’école communale de Villers-aux-Tours et ceux de l’école libre Saint-Maximin…