Fermes à cour à sauver: la Cense du Pouxhon est exemplative

Pour expliquer les nouveaux enjeux, la FRW vient de publier une version actualisée de l’ouvrage "Les Fermes à cour. Recommandations pour leur avenir", sorti en 2011, ouvrage complété par un focus sur cinq projets exemplatifs. La ferme à cour du Pouxhon à Anthisnes figure parmi les références de réaffectation réussie et dispose d’une brochure. "Notre série “Focus sur…” permet d’expliquer plus en détail certains projets, de montrer la diversification des réaffectations et de faire le lien entre ces projets et nos recommandations, souligne la chargée de projet. Ces focus démontrent par l’exemple comment concilier préservation du patrimoine et intégration d’enjeux contemporains." À Ans, on évoque la réaffectation d’une ferme à cour en logements publics, bureaux et bibliothèque communale, à Froyennes, en lieu culturel, à Ragnies en distillerie et lieu de réception, à Upigny en diversification des activités agricoles. La Cense du Pouxhon, à Anthisnes, elle, met en lumière une réaffectation en logements publics, un projet mené par l’architecte Olivier Fourneau en 2015. "Pour chaque focus, notre équipe est descendue sur place pour y rencontrer soit le maître d’ouvrage, soit l’architecte ou le gestionnaire. Ensemble, nous avons refait le point sur les atouts du projet."

Une ferme du XVIe siècle

La Cense du Pouxhon est une vaste exploitation citée dès le XVI siècle. Au cours des années, elle a été divisée en deux propriétés distinctes et la réaffectation en logements ne touche que la partie gauche. "Elle est restée à l’abandon pendant un certain nombre d’années avant d’être rachetée par le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie qui a lancé les travaux en 2015, en collaboration avec la Commune." Et il y avait pas mal de contraintes au niveau urbanistique: le bâtiment est repris dans l’Inventaire du Patrimoine immobilier culturel (IPIC), dans la zone de protection du château classé de l’Avouerie. "Le deuxième défi de taille était de trouver un consensus sur le nombre de logements publics pour densifier raisonnablement le site tout en gardant un projet rentable. On est en effet dans le contexte d’un bâti existant, au cœur du village, qu’on ne peut agrandir. Ce sont finalement huit logements publics qui ont été aménagés."

« Tranche » découpée

Le challenge fut aussi technique, une partie de la ferme étant mitoyenne et les façades massives, sans ouverture. "Il n’était pas possible de créer des ouvertures sur le mur extérieur. L’architecte a dû trouver d’autres solutions pour rendre le lieu plus lumineux, l’ouvrir." Il a ainsi eu l’idée de découper une "tranche" dans la volumétrie pour apporter de l’ensoleillement, de la lumière et des espaces extérieurs, le tout fermé avec un claustra en bois et métallique. "Cet aménagement ingénieux apporte de la luminosité ainsi que des espaces privés semi-couverts. Sans sortir du volume initial, on a réussi à l’améliorer considérablement. Les huit logements ont chacun des espaces extérieurs." Quant aux portes et fenêtres s’ouvrant sur la cour, elles ont été préservées, ce qui maintient la lisibilité des anciennes fonctions. Une attention a été portée aux espaces extérieurs et au maintien de la cour comme espace polyvalent. D’anciens abreuvoirs servent de délimitation pour les espaces privatifs. Des améliorations énergétiques ont également été effectuées. Enfin, l’ancienne laiterie, sans véritable valeur patrimoniale, a été détruite et remplacée par un nouveau volume paré d’un bardage bois. "Au final, les nouvelles interventions sont peu nombreuses, discrètes, ce qui préserve le cachet du bâti tout en le modernisant." Ces logements sont gérés par l’AIS Ourthe-Amblève.