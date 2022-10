« Boycotter le Qatar, c’est de l’hypocrisie » pour Marc Tarabella

Son impression ? Que l’opinion publique se réveille à un mois de la Coupe du monde en s’indignant sans connaître le dossier. "Mais il faut voir le chemin parcouru par le Qatar depuis 2010. Avec l’Europe, on a dénoncé les problèmes liés au droit du travail. Un dialogue a été entamé avec les ONG, Amnesty international, les syndicats l’OIT (Organisation internationale du travail) pour mener le pays à des changements. Des résolutions ont été votées dès 2013. Des avancées, il y en a eu énormément au Qatar pour les conditions de travail des immigrés, qui représentent 87% de la population qatari." L’eurodéputé en liste plusieurs: l’abandon du "kafala" (qui permet par exemple à l’employeur de confisquer le passeport de l’ouvrier), "et c’est le seul pays de la péninsule arabique à l’avoir aboli", l’instauration d’un salaire minimum, payé sur un compte bancaire, l’obligation d’indemnités de logement et de nourriture, l’arrêt de travail pendant les mois les plus chauds, le port de vêtements de sécurité, le droit à être représenté… "En quelques années, le Qatar a fait des progrès énormes en termes de droit du travail et de l’homme, en grande partie induit par la Coupe du monde. Le système est évidemment perfectible, il reste encore des défauts et des défis, mais la pression ne va pas retomber… Il faut justement les aider à parfaire ce qui a été initié."

Et le chiffre des 6 500 travailleurs morts sur le chantier de la Coupe ? "Ce chiffre, lancé par The Gardian, a été largement surévalué, on le sait. Oui, il y a eu des morts mais surtout au début. Le taux de mortalité au travail du Qatar est actuellement comparable à celui de la France. Je le redis: le Qatar vient de loin."

Et tout ce chemin parcouru ne doit pas être balayé aujourd’hui par une opinion publique qui se réveille, selon l’élu condrusien. "Ceux qui boycottent sont les carabiniers d’Offenbach des droits de l’homme. Ils n’ont visiblement pas suivi le dossier. Se manifester à un mois de la Coupe, c’est de l’hypocrisie et/ou de la méconnaissance."

Un levier pour une dynamique de changement

Tourner le dos maintenant à la Coupe du Monde, pour lui, serait un mauvais signal au pays. "À quoi bon faire des efforts si c’est, pour, au final, être mésestimé ?" L’événement sportif mondial a servi de levier pour lancer une dynamique de changement. "Pour le Qatar, cette coupe n’est pas un but en soi mais une étape." Il pourrait aussi faire tache d’huile chez ses voisins. "Le Qatar, c’est 1,7 million de travailleurs étrangers, en Arabie Saoudite, c’est dix fois plus. L’amélioration des droits de l’homme pourrait s’étendre au Bahreïn, Émirats arabes, Koweït, Oman, Yémen…"

Refuser de regarder l’événement, c’est aussi passer à coté d’une fête fédératrice. "Abandonner les écrans géants, les retransmissions publiques, c’est vraiment idiot. La coupe est une fête qu’il faut vivre ensemble. j’encourage les gens à la suivre."

Et ce n’est pas non plus aux joueurs de prendre sur leurs épaules ce poids de la polémique. "Ils n’ont pas à boycotter. Ce sont des athlètes, des sportifs qui ne sont pas responsables de l’attribution du lieu de l’événement. Celui qui est sélectionné a le devoir de défendre les couleurs de son pays."

Concernant l’aspect écologie de cette Coupe du monde, Marc Tarabella nuance. Oui, elle aura un impact énergétique mais comme ce serait le cas dans n’importe quel pays. "Et c’est expressément pour éviter de faire tourner les climatisations que la Coupe a été programmée en novembre."

Y aura-t-il un avant et un après Coupe du monde au Qatar ? Sans doute… Des résolutions vont encore être votées par l’Europe, et la FIFA, largement critiquée, va prendre des mesures… "C’est une conjonction de pressions, pendant des années, qui a permis une prise de conscience et le changement. Il faut poursuivre", conclut Marc Tarabella, qui assure qu’il sera bien devant son petit écran lors des matchs des Diables.

Lors de la conférence à Hamoir, son point de vue sera confronté à trois autres orateurs: François Graas, d’Amnesty international, Gaston Schreurs, représentant belge de l’UEFA et Raphaël Miceli, entraîneur de Hamoir et ancien footballeur pro.