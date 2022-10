Église St-Maximin: pas pour tout de suite

C’est un vieux dossier que la Commune souhaite concrétiser depuis un moment et qui devra, semble-t-il, encore attendre un peu, conséquence directe de la prudence dont souhaite faire preuve Anthisnes. L’annonce a été faite en ce sens mercredi soir en réponse à l’interpellation de Blaise Agnello. La rénovation de l’ancienne église Saint-Maximin, située en plein centre d’Anthisnes et désacralisée dans les années 90, ne devrait pas figurer au menu du budget 2023. « On avait un avant-projet mais c’est tellement onéreux… qu’on va postposer, on ne peut pas imaginer qu’on aille encore entamer un autre dossier de ce type, vu les investissements », a relevé le bourgmestre Marc Tarabella.