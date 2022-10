« Je voulais m’amuser et sortir », explique le dealer de cannabis

"Deux ans après, en mai 2022, une visite domiciliaire est organisée chez monsieur et on y trouve du cannabis et des graines de cannabis", relate la procureure de division, Brigitte Leroy. C’est ainsi que le jeune homme est aussi poursuivi pour avoir commis des actes préparatoires en vue de mettre sur pied une plantation. S’il est en aveux sur la détention et le deal de cannabis, il dément par contre avoir voulu en cultiver. Ces 99 graines, il les détenait depuis des années et pas dans l’intention de s’en servir pour monter une plantation.

L’aider à gérer ses assuétudes

Le jeune homme étant toujours consommateur de cannabis et de cocaïne ( "mais moins qu’avant") et son casier judiciaire étant vierge, la procureure de division a suggéré que le tribunal le condamne à une suspension probatoire du prononcé "pour l’aider à gérer ses assuétudes, voire à s’en débarrasser". Une proposition aussi soutenue par l’avocate du Comblenois, qui a rappelé, comme la procureure, que son client n’a jamais vendu dans un but de lucre mais bien pour satisfaire sa consommation personnelle à moindres frais.

Jugement le 17 novembre.