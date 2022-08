Le festival des Anthisnoises change sa formule: deux concerts et un festival par an

Les Anthisnoises, c’est un festival qui avait réussi à trouver les accords parfaits. L’événement, qui a vu le jour en 2000, accueillait tous les deux ans entre 15 000 et 20 000 personnes. Il proposait alors des découvertes musicales pour tous les goûts et tous les genres. Mais deux années de Covid plus tard, les organisateurs ont décidé de donner un nouveau tournant à leur événement."La dernière édition s’est déroulée en 2018, rappelle Pierre-Jean Henrottin, président de l’ASBL organisatrice. Quatre ans sans pouvoir l’organiser, ça a amené pas mal de réflexion et on s’est rendu compte que la formule initiale devenait trop compliquée à gérer. Toute l’équipe a pris de l’âge même si quelques jeunes sont venus se greffer à notre organisation. Mais il est très difficile de mobiliser les bénévoles après des années d’absence. Il nous faut quand même une centaine de personnes pour tout encadrer. Et enfin, une troisième raison, c’est que certains postes devenaient vraiment trop coûteux. L’énergie, par exemple, ou le volet sécurité qui demande de plus en plus d’exigences."