Nouvelle équipe de foot: les Pintères roses!

Seule condition: être majeure. " Et avoir envie de se donner, de bouger, mais sans pression."Pas de limite d’âge donc ni de prérequis sportif."On a tous les âges, de 20 à 40 ans, des filles qui n’ont jamais touché un ballon, d’autres qui ont 10 ans de foot. L’important, ce n’est pas le niveau de chacun mais le niveau du groupe et l’envie de progresser. Et chacun s’entraide, c’est ce qui fait notre force.On a aussi choisi d’être 100% féminine, en optant pour deux entraîneuses."

C’est parti pour la compétition!

L’équipe a l’autorisation d’utiliser les infrastructures du RFC Anthisnes, rue Elva et s’entraîne une fois par semaine, le lundi soir à 19h30. Les Pintères roses n’ont que quelques mois d’existence mais elles ont déjà disputé deux matchs amicaux qui leur ont donné des ailes et l’envie de poursuivre l’aventure en compétition officielle. Elles se sont donc inscrites pour la prochaine saison à la BBFL, ligue de football féminin amateur qui organise un championnat régional."Les meilleures de chaque tournoi régional s’affronteront ensuite à Bruxelles pour décrocher la première place",poursuit Cassandra.

Si les filles veulent avant tout s’entraîner sérieusement, travailler leur physique et progresser, elle n’en oublie pas moins la troisième mi-temps. L’aspect festif et fun fait partie intégrante de la philosophie du groupe."On est là aussi pour faire la fête et pour rassembler les supporters, nos familles autour du terrain et dans la buvette, toujours très animée. On amène plein de monde à chaque entraînement et rencontre."

Le club anthisnois rejoint ainsi la longue liste des nouvelles équipes de la BBFL."Il y a un vrai boom du foot féminin depuis un an et demi. La ligue enregistrait en 2021 cinq équipes et on annonce en 2022 15 équipes! Cinq fois plus…"Dans la région, on a vu arriver récemment les Apicolettes (Esneux), les GD Galinh’ass (Poulseur) ou encore les RhoniFéroces (Fontin). " Le foot, ça a été longtemps considéré comme un sport de mec. Les mentalités ont changé, notamment avec l’arrivée des Red Flames, le championnat d’Europe rediffusé à la télé."Les joueuses anthisnoises ont également mis le paquet sur la communication et la recherche de sponsors (Facebook, TikTok, Instagram…) et elles ont déjà leur cri: "Les pintères vont vous mettre à terre"

Infos: lespinteresroses@gmail.com. 0496/84 58 47 (Cassandra Donnay). Page Facebook: Les Pinteres Roses.