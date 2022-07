L’idée est purement anthisnoise. Ce ciné-club est un projet qu’avaient envie de lancer plusieurs citoyens de la commune. À la base de la réflexion, l’ASBL Socialartmedia et Samuel, son fondateur. "L’ASBL associe les animations audiovisuelles au développement social , explique-t-il. Il y a beaucoup d’associations actives en développement social mais elles n’ont souvent pas les bons outils audiovisuels que notre ASBL leur apporte." Les Anthisnois, autour de l’ASBL, ont ainsi planché sur un rendez-vous mensuel, chaque deuxième lundi du mois. En misant sur une programmation autre que celle qu’on retrouve dans les salles de cinéma classiques.

De plus, les séances qui seront programmées à l’Avouerie seront gratuites. Car les initiateurs du projet veulent défendrecertaines valeurs. Celles de "partage, de générosité, d’authenticité, de beauté, de transmission des savoirs dont nous avons découvert par expérience personnelle la puissante capacité à enrichir le rapport de soi au monde" . Et Samuel d’ajouter: "on met aussi un point d’honneur à offrir des séances gratuites pour sortir de ce rapport à l’argent" . Pour que les spectateurs aient accès à la culture sans être obligés de débourser de l’argent. "On leur proposera des films de qualité avec une programmation variée. On leur permettra de découvrir des films que tout le monde n’a pas l’occasion de voir. En plus, on veut vraiment créer du lien social car à Anthisnes, il n’y a pas beaucoup d’infrastructures qui permettent de mettre les gens en contact…"

La première séance est programmée le 12 septembre à 19h30. Les Anthisnois découvriront le film iranien Une Séparation , d’Ashgar Farhadi Iran. À chaque séance, le film sera présenté par un des Anthisnois à l’initiative du ciné-club, avec, en fin de film, l’occasion d’échanger autour d’un verre.