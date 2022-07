Le tournage de Toto 2 en cours à la ferme de Tolumont à Anthisnes

Il s’agit d’une ferme en moellons calcaires qui date du XVIIe siècle. Elle a été remaniée, agrandie et abrite aujourd’hui une petite ferme bio, mise à disposition pour le film. C’est le cadre isolé, idyllique, nature qui aurait tapé dans l’œil de réalisateur français Pascal Bourdiaux ("Fiston", "Boule & Bill 2") pour y tourner les scènes de classes de dépaysement. "Toto se met au vert" raconte en effet les aventures du gamin en classe verte.

À ce stade, la production ne communique pas encore sur le tournage et préfère rester discrète. Mais dans la commune, le sujet est déjà sur toutes les lèvres. D’autant plus que plusieurs figurants sont des enfants anthisnois. En mai dernier, la production avait lancé un grand casting, à la recherche d’enfants de 9 à 12 ans pour incarner les camarades de classe de Toto. Et des élèves d’écoles anthisnoises ont été retenus.

Pour la Commune d’Anthisnes, qui a dû donner plusieurs autorisations préalables, c’est un honneur d’avoir été plébiscité. "On voit d’un bon œil l’arrivée de ce tournage, poursuit le bourgmestre. Ça laissera de beaux souvenirs.C’est une belle reconnaissance. Il s’agira d’un film avec un grand retentissement."

Et la Commune se tient prête à apporter son aide, même en cours de route. " Le tournage se concentre en plein bois, dans un lieu reculé, loin des habitations et des routes. Il n’y a donc pas d’impact pour nous. Mais on sera réactif si on doit barrer une rue ou autre, mettre à disposition une classe, dégager un parking…"

Le film est le second volet des adaptations de la BD "Les Blagues de Toto" au cinéma. Le premier opus était sorti au cinéma en août 2020, engrangeant un succès retentissant avec plus d’un million d’entrées. Les acteurs Anne Marivin et Guillaume de Tonquédec y tenaient le haut de l’affiche et ils rempilent pour ce deuxième film. Si le tournage se déroule à Anthisnes, il passera aussi par Seneffe, Chaudfontaine et au Grand-Duché du Luxembourg…