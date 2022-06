Le festival métal a secoué L’Avouerie

Au château de L’Avouerie ce samedi se déroulait le festival métalleux 100% gratuit "Haunting the Castel" (hanter le château), organisé à l’occasion des Fêtes de la musique. L’ASBL AZ Live est à l’initiative de cette messe annuelle pour amateurs de musique "Doom", une branche du métal lente peu exploitée en Belgique, depuis 2018. En 2021, le festival avait toutefois dû être annulé pour cause de crise Covid. Par prudence, cette édition 2022 a donc été pensée dans une version plus légère que les précédentes. Mais rien ne manquait pour accueillir les festivaliers comme des princes au château. Cinq groupes étaient programmés, dont "Conviction" en tête d’affiche, un groupe français bien connu dans le paysage du métal. "Pour vous donner une idée, Conviction remplace My Dying Bride au prochain Hellfest, le plus gros festival metal français et un des plus gros européens" , explique Denis Halleux, co-organisateur de l’événement.