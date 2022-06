Anthisnes: un cœur de village plus convivial en vue

Ces nouvelles fort réjouissantes pour la dynamique du village ont tout de même suscité quelques interrogations du côté du conseiller de l’opposition Blaise Agnello. Celui-ci s’est dit "embêté" par les "montants pas clairs" que la Commune devra prendre à sa charge. "Même si on est subventionnés 350000 €, si le coût final s’élève à un million, ce sera des milliers d’euros qu’on devra débourser" , relève-t-il, jugeant que pour l’heure le projet est encore très flou. Récemment, un architecte a proposé à la Commune une esquisse de ce que pourra être la rue du Centre, fort bien élaborée à en croire le Collège (voir notre édition du 7 mai), pour intégrer à la fiche projet rendue à la Région. Plus tard, les citoyens seront sollicités au cours d’une réunion et pourront émettre leurs envies pour le cœur du village d’Anthisnes.

Blaise Agnello annonce d’ores et déjà s’abstenir mais la discussion se poursuit. Sur ce point, les intervenants ne semblaient ni s’entendre, ni se comprendre. Le conseiller reproche la précipitation du Collège dans ce projet, "sans polémique aucune" , rassure-t-il. " On se précipite ici pour tirer un maximum de subsides" , rappelle une nouvelle fois le bourgmestre. "Ici, il s’agit juste d’entrer une fiche à la Région wallonne pour marquer notre accord de perception des subsides" , ajoutera Michel Evans, échevin en charge du Budget et des Finances. "Mais on ne sait pas à quoi ressemblera le projet", rétorque Blaise Agnello. "Nous non plus, on verra ça plus tard", répondent enfin les échevins d’un commun accord.