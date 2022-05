Le bureau Treselj, désigné pour réaménager le centre d’Anthisnes

C’est un projet capital pour l’avenir d’Anthisnes qui est confié au bureau d’architecture de Robert Treselj, de Tavier. Le jury vient de choisir l’auteur de projet parmi les soumissionnaires. Pour l’attribution officielle du marché, il faut encore passer le point au collège mais la décision de principe est prise. "Dix société étaient convoquées, deux se sont présentées sur base du cahier des charges avalisé au conseil de décembre 2021", explique Francis Hourant, conseiller communal et président du jury. Le dossier vise à redessiner, repenser, moderniser et sécuriser le centre d’Anthisnes depuis la rue du Tige jusqu’au terrain de foot. "On repense toute la colonne vertébrale du village", poursuit le mandataire. Le centre d’Anthisnes recèle un patrimoine monumental classé de grande importance qui devrait être l’outil du développement d’un tourisme culturel. Toutefois, son organisation spatiale n’a quasi pas évolué depuis plus de 100 ans "et n’est plus adapté aux contraintes du XXIe siècle, en particulier au niveau urbanistique et de la mobilité" . Le cahier des charges demandait que le projet prenne en compte la mise en valeur du patrimoine, une réflexion sur la mobilité et l’aménagement du territoire ainsi que la réfection de la rue du Centre et de l’avenue de l’Abbaye.Et l’architecte de Tavier a visiblement donné satisfaction à la Commune. "Plusieurs aspects ont joué en sa faveur, détaille Francis Hourant. Il a réfléchi le développement du centre dans sa globalité.Il a vraiment redessiné le cœur avec des propositions urbanistiques réfléchies. Par ailleurs, le projet a été phasé pour mettre en valeur des zones stratégiques. Il a aussi déjà fourni des esquisses pour visualiser le projet.Et des estimations de budget." La première portion des travaux s’étend de la salle communale au Stock américain, la seconde phase vise l’avenue de l’Abbaye jusqu’aux terrains de foot. Il a entre autres imaginé recréer une place rue du Centre au niveau de l’actuelle friterie ambulante et repensé la très large avenue de l’Abbaye, pour le rétrécir et la structurer (voir ci-dessous). L’auteur de projet a également pris en compte la demande de la Commune d’organiser une consultation de la population. Robert Treselj dispose également d’une importante expérience en aménagement de centres urbains et ruraux. "C’est lui qui a pensé et aménagé la place de Vien, le centre de Marche-en-Famenne ou, plus récemment, de Heure-en-Famenne." Pour ce chantier, la Commune d’Anthisnes a prévu une somme de 900000€ TVAC, financés via les subsides du PIC (Plan d’investissement communal) 2022-2024. "C’est une estimation provisoire. Ce montant pourrait augmenter si nous décrochons d’autres subsides wallons dans le cadre d’un nouvel appel à projets, Cœur de village, destiné aux communes de moins de 12000 habitants qui souhaitent améliorer leurs centres de village." Le chantier ne démarrera avant 2023-2024. Et il ne devrait pas occasionner d’importantes nuisances. "Ce seront des aménagements effectués par phase, sans fermeture de voirie nécessairement."