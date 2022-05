Le mandat d’arrêt de l’auto-stoppeur d’Anthisnes confirmé

Il était environ 23h, lorsque Younès, un automobiliste qui circulait sur la N638 qui relie Esneux à Anthisnes, s’est arrêté pour prendre en charge un auto-stoppeur. À bord de la voiture se trouvaient une femme enceinte, Leila, 35 ans, l’épouse de Younes et un enfant âgé de deux ans. Lowie leur a alors demandé pour se faire emmener à Liège mais le couple a refusé car ce n’était pas sa destination. "Il m’a alors demandé ce que je faisais là, au milieu de nulle part, à une heure aussi tardive , a déclaré Lowie, qui est autiste. Il m’a demandé d’où je venais. Je lui ai répondu que je venais de Flandre. Là, j’ai pensé qu’il se moquait de moi. Comme j’avais passé une sale journée et que j’étais de mauvaise humeur, j’ai sorti mon arme de ma veste et j’ai tiré."

Lowie a tiré à trois reprises dans l’habitacle. Il a touché le conducteur au thorax et à la mâchoire. La dame enceinte a été touchée au bras. Le conducteur a démarré pour s’enfuir avant de percuter un arbre un peu plus loin. L’alerte a été donnée et le couple secouru.

Lowie, entre-temps, avait pris la fuite. La police est rapidement arrivée sur les lieux. Un périmètre de sécurité a été établi et il a été demandé aux habitants de n’ouvrir à personne. Un hélicoptère et un maître-chien ont aidé la police dans les recherches. Le suspect a été interpellé à environ 3h du matin. Il a été interrogé et est rapidement passé aux aveux.

Lors de son arrestation, il était toujours en possession de son arme, un petit pistolet de calibre 6.35. Le pistolet a été saisi. Lors de son audition auprès des enquêteurs, Lowie a expliqué qu’il avait quitté une fête de famille pour monter dans sa voiture et rouler. "Je suis alors tombé en panne d’essence, J’avais de l’eau, de la bière et des filets de maquereau. J’ai tout bu puis j’ai été demander de l’eau à des habitants. Tout le monde a refusé. Certains se sont même moqués de moi. Aucune voiture ne s’est arrêtée."

Lowie a aussi déclaré que lorsqu’il s’était vu refuser de se faire conduire à Liège, il avait "pété les plombs " . L’homme n’a pas d’antécédent judiciaire. Il a été écroué à la prison de Huy. L’avocat du suspect, MeJean-Christophe Bouchoms, s’est refusé à tout commentaire. Le mandat d’arrêt du suspect a été confirmé par le chambre du conseil.