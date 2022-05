Coups de feu de l’auto-stoppeur: «J’étais de mauvaise humeur alors j’ai dégainé et tiré!»

Dimanche soir, l’homme a en effet ouvert le feu sur un couple de Sérésiens et ce, après que ces derniers se sont arrêtés pour, éventuellement, le prendre en charge.

Pour rappel, vers 23h, Lowie qui faisait du stop a tiré sur Younes (38 ans) et son épouse Leila (35 ans). Le couple qui était en voiture sur la N638 qui relie Esneux et Anthisnes avec leur enfant de 2ans, s’est arrêté au bord de la route pour prendre en charge Lowie qui faisait du stop. L’homme a demandé pour aller à Liège, mais le couple a refusé puisque ce n’était pas sa destination. "Il m’a alors demandé ce que je faisais là, au milieu de nulle part à une heure aussi tardive. Il m’a demandé d’où je venais. Je lui ai répondu que je venais de Flandre. Là, j’ai pensé qu’il se moquait de moi. Comme j’avais passé une sale journée et que j’étais de mauvaise humeur, j’ai sorti mon arme de ma veste et j’ai tiré."

Lowie a touché le conducteur au thorax et à la mâchoire, Leila étant atteinte au bras. Le conducteur a, heureusement pu démarrer pour s’enfuir avant de percuter un arbre quelques centaines de mètres plus loin. L’alerte a été donnée et le couple secouru.

Lowie, lui, avait pris la fuite. Il a été interpellé quelques heures plus tard. Souffrant d’une forme d’autisme, il a été interrogé et est rapidement passé aux aveux. Son arme, un petit pistolet de calibre 6.35 a été saisie.

Lors de son audition d’une quinzaine de pages, le jeune homme a expliqué qu’il avait quitté une fête de famille pour monter dans sa voiture et rouler. "Je suis alors tombé en panne d’essence, J’avais de l’eau, de la bière et des filets de maquereau. J’ai tout bu et j’ai demandé de l’eau à des habitants. Tout le monde a refusé. Certains se sont même moqués de moi. Aucune voiture ne s’est arrêtée."

Et lorsque Younes a refusé de le conduire à Liège, de son propre aveu, Lowie a "pété les plombs".

Il a été écroué à la prison de Lantin.