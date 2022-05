L’auto-stoppeur tire deux fois dans le conducteur qui l’a pris en charge à Anthisnes

L’homme, une fois pris à bord du véhicule, aurait demandé pour aller jusqu’à Liège.Ce qui a quoi le conducteur lui a répondu que c’était trop loin pour lui. On ne sait pour quelle raison, l’auto-stoppeur a sorti une arme à feu et a tiré en direction du couple. Deux balles tirées vers le conducteur et une vers sa passagère. Le Sérésien a ainsi pris deux balles, une dans une côte et l’autre dans la mâchoire. La dame a pris la balle dans le bras. L’enfant n’a pas été touché.

Le conducteur a alors paniqué, a accéléré et la voiture a terminé sa course dans un arbre. L’épouse, elle, a pris la fuite à pieds. Une voisine l’a aidée, la police a été appelée.

Selon le parquet de Liège, le tireur aurait alors pris la fuite dans les bois.Les forces de l’ordre l’ont pris en chasse avant de mettre la main dessus vers 3h du matin. L’homme, né en 2000, correspondait à la description faite par la dame et l’arme à feu qu’il portait sur lui correspondait aux balles trouvées sur les lieux de l’agression.

"La police fédérale est intervenue avec la police du Condroz, précise l’échevin. Un hélicoptère de la police est même venu sur place."

L'auteur des faits est actuellement en cours d'audition, il a fallu lui trouver un interprète car il ne parle que néerlandais. Il serait originaire du Brabant flamand.