«Wonders», la nouvelle appli de l’Esneutois Guillaume Kerckhofs

Guillaume Kerckhofs, 44 ans, ne se sépare plus de son fatbike, pour aller au boulot, faire une course ou sillonner la région… Il a créé le premier club belge, « 204Fatbike », et il met plusieurs de ses montures en location ou à la vente dans son atelier de Hony (Esneux). Parallèlement, il possède une expérience de 15 ans dans les métiers de la communication, du tourisme et de l’organisation d’événements. Autant dire que cet Esneutois est sur tous les fronts et bouillonne d’idée. Son dernier « bébé »: l’application Wonders. « Avec le groupe 204Fatbike, on aime se promener et on cherche constamment des parcours, des boucles à faire. J’ai donc pensé à créer une appli qui donne une liste de circuits à réaliser près des axes cyclables et qui met en valeur des lieux connus ou pas. L’aspect jeu, quête, s’est ensuite ajouté. Deux ans de développement ont été nécessaires pour finaliser l’application. Je la propose via un abonnement à des opérateurs professionnels du tourisme, de la culture, de l’horeca. Ça peut être des acteurs touristiques, des maisons du tourisme, des organisateurs d’événements, des hôtels, des festivals, des prestataires de location de vélos… qui peuvent ainsi créer leur quête, sur leur territoire. Ce projet répond à cette mutation des habitudes de vacances: la micro-aventure près de chez soi, le staycation ou comment réenchanter son territoire. »