Anthisnes: des fatbike à louer à l’Avouerie pour vivre une « quête »

Sur cette appli gratuite, à télécharger avant la promenade, le visiteur peut se lancer dans une quête sur un tracé géolocalisé. "Il suffit de placer son smartphone sur le vélo, de lancer le jeu et on se laisse guider." À chaque point d’intérêt, des énigmes sont à résoudre. Et par bonne réponse, une pièce est placée dans un coffre virtuel. Une fois la quête terminée, les participants n’ont plus qu’à ouvrir le coffre (bien réel celui-là) à l’accueil de l’Avouerie d’où sortira une récompense (fort probablement houblonnée). "Cette appli simplifie notre projet: pas besoin d’imprimer des cartes, de placer de la signalisation, pas de logistique…" Avec Wonders, l’Avouerie peut aussi gérer elle-même ses parcours et ses "quêtes", en ajouter, les modifier… Et Frédéric Schenk ne manque pas d’idées de ce côté-là. "La première quête est mise en ligne: le Mal mystérieux sur les traces des pratiques de guérison autour d’Anthisnes.Mais on envisage aussi de créer une quête sur les bières avec des partenaires: brasseries locales, houblonnière. On passerait aussi par des champs d’orge, une source d’eau pure… Il n’y a pas de limites, on peut tout imaginer." Cerise sur le gâteau, le visiteur peut emporter un sac à dos pique-nique rempli de bons produits locaux pour une pause gourmande…

Réservations: 04/383 63 90.

www.avouerie.be