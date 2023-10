Série "Un musée, un objet" | Cette horloge Sarton unique, pépite exposée au château Jehay

Elle provient de la collection van den Steen, la famille propriétaire du château durant 280 ans… "On ne sait pas quand ils ont acquis l’objet, mais il décorait le château. On plaçait généralement ces horloges sur la cheminée."

La pendule est composée de cadrans dits de type "maçonnique", car entre les deux cadrans du bas se trouvent les symboles de la franc-maçonnerie, l’équerre et le compas. Originalité: la pendule est composée de… quatre cadrans qui donnent l’heure, mais aussi le mois, le jour de la semaine et la date. "Le dernier cadran au-dessus permet d’affiner la précision de l’heure. C’est un ouvrage d’une grande complexité mécanique qui a demandé un travail très pointu."

Elle fonctionne avec une pendule qu’il faut remonter tous les six jours environ. "L’horloger spécialiste nous a dit qu’il était d’ailleurs préférable qu’elle fonctionne, pour la garder en vie. Elle va encore parfaitement, donne l’heure juste et elle sonne toutes les heures et les demi-heures." Une autre de ses particularités ? En regardant de plus près, on observe que l’aiguille des secondes cavale particulièrement vite. "Ça, c’est une spécificité de Sarton: la trotteuse avance deux fois plus vite que la normale. Un processus qui lui permettait de peaufiner les réglages de la mécanique."

L’objet a été fabriqué en 1784, une date révélée sur le tard grâce au travail de l’horloger spécialiste en pièces anciennes qui s’est penché à son chevet. "Avant d’être exposée en vitrine, la pendule a été entièrement démontée pour être nettoyée. Et sur une des pièces, le spécialiste a découvert cette date gravée."

Cette horloge se révèle aussi par sa grande beauté et sa finesse (l’objet est composé de marbre, de bronze et de porcelaine) mais aussi son aspect intact. "Toutes les pièces qui la composent sont encore d’origine. C’est assez rare." C’est pour toutes ces raisons que la Province de Liège, propriétaire du château, a fait classer la pièce. "Elle est classée depuis 2020 en qualité de trésor, indique Catherine Allard. Ça atteste de son importance. C’est aussi une forme de reconnaissance pour l’objet, unique et en parfait état, et tout le travail des historiens et horlogers." Dans la salle voûtée, plongée dans le silence, l’horloge de Sarton fait encore entendre sa voix. Un joli tintement.