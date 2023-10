"Drôle d’oiseau", court-métrage de l'Amaytois Achille Balthazar dévoilé au festival "Les Enfants terribles"

Huy, 18h10, samedi. À l’approche du centre culturel, un père glisse à son fils: "Dépêche-toi, je suis nerveux." Et le petit homme, un rien rondouillard, monte quatre à quatre les marches de l’escalier qui mène à la salle de réception. Vingt minutes plus tard, il y a un monde fou pour la projection du court-métrage réalisé par son fils, l’Amaytois Achille Balthazar, 22 ans, dans le cadre du 11e festival du jeune cinéma européen "Les Enfants terribles". Il s’agit de son film de fin d’étude, sorti en juin 2023. Et quand Justine Montagner, animatrice au centre culturel, présente Drôle d’oiseau, la salle lui réserve une vraie "ola". Autant dire que le court-métrage débute bien. Le pitch ? "C’est une histoire magnifique, raconte Bernadette Fonzé, spectatrice. Henri est gardien de musée. Il ne s’exprime pas ou si peu. Son quotidien se voit chamboulé le jour ou Fanny, la fille de la dame d’entretien du musée, entre dans sa vie. L’enfant est bruyante et volubile, pose beaucoup trop de questions et chamboule toutes ses petites habitudes. Ce court-métrage est empreint de poésie. J’apprécie énormément." La fin de l’histoire est cousue de fil blanc. La gamine ne sait plus danser, le vieil homme ne sait plus dessiner. Vous l’aurez compris, mais il faut le voir pour le ressentir. La tendresse est palpable et crève l’écran entre un vieil homme et un enfant, deux personnes ni meilleures ni plus mauvaises que d’autres, juste un peu différentes.