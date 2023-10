L’Ampsinois et le Wanzois en concert à Seraing avec le groupe sarde "Sardaigne in Love"

Aujourd’hui, le nom d’Angelo Crisci est très régulièrement cité parce qu’il est le batteur de plusieurs groupes de tribute (reprises): Rainbow Plays Elisa, Laura Pausini, Jazz’Navour, Eddy Mitchell. Très bientôt, il devrait aussi jouer dans le tribute d’Eros Ramazzotti. Angelo Crisci est également batteur pour les chanteurs Claude Michel, Raphaël Defays et au sein du multicover de belles chansons italiennes "Made in Sud".

Le Wanzois Vincent Gullo, lui, travaille à l’Académie communale de Seraing Amélie Dengis, comme professeur de piano et d’ensemble instrumental. En 2015, au festival de SanRemo, il était le pianiste de Lara Fabian. "Vincent Gullo et moi nous nous connaissons depuis, au moins, une trentaine d’années", se souvient Angelo Crisci. Parti pour un voyage en Sardaigne, Vincent Gullo est tombé amoureux de cette île.

Les grands auteurs italiens

Sur place, le Wanzois a découvert une école de musique. Un des professeurs s’appelle Alessandro "Sandro" Savarese. Les deux hommes ont sympathisé et se sont découvert des affinités musicales. Ils ont alors décidé de monter un groupe, spécialisé dans les plus grands auteurs italiens, ceux des années 60 et 70 tels que Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Raf. "Nous avons revisité leurs plus grands succès." C’est ainsi que ce groupe, "Sardaigne in Love, Cantautori", est né.

Sandro Savarese est le responsable du groupe et le claviériste. Et si c’est Angelo Crisci qui est à la batterie, c’est grâce à Vincent Gullo. "Il a montré une vidéo sur laquelle on me voit jouer."

En août, Angelo Crisci et Vincent Gullo se sont envolés pour la Sardaigne afin de prendre part au concert à Cabras, une ville située dans la province d’Oristano. "Tant pour Vincent que pour moi, c’était une grande opportunité de partir là-bas pour prendre part au concert."

Sandro Savarese est très heureux lui aussi. "C’était comme si nous avions toujours joué ensemble. C’était un échange culturel. La musique, c’est comme une grande magie, la musique réunit." Un échange oui car, dimanche 22 octobre à 16h, au centre culturel de Seraing. l’Ampsinois et le Wanzois accompagneront tous les musiciens et chanteurs du groupe sarde pour une heure trente de concert.