Jordan (Amay) et Thomas (Wanze) félicités pour leur exploit au concours "Carrosserie masters"

Ce concours vise à évaluer les compétences des jeunes en carrosserie. Seize élèves issus de huit écoles en Wallonie, tous réseaux et types d’enseignement confondus, y ont participé. Parmi eux, Thomas Derclaye et Jordan Pruvost, de l’école du Chêneux d’Amay, s’y sont brillamment illustrés. Thomas (20 ans), de Wanze, a remporté le prix du meilleur peintre tandis que Jordan (21 ans), d’Amay, s’est vu remettre le prix de meilleur tôlier. "Les épreuves étaient filmées et la qualité des réalisations effectuées par ces deux jeunes gens a été prise en compte pour le classement. Thomas et Jordan ont également démontré leurs connaissances sur les véhicules électriques et hybrides, matière étudiée au Chêneux et indispensable pour trouver aujourd’hui un travail dans le domaine de la mécanique automobile", a relevé l’échevin de l’Enseignement, Luc Huberty, face à une assemblée composée d’élèves, de parents et de la direction de l’école du Chêneux venus soutenir Thomas et Jordan.

Ce fut aussi l’occasion pour le professeur de carrosserie au Chêneux, Didier Lambert, d’exprimer à nouveau toute sa fierté face aux performances des deux jeunes. "L’école a une bonne image mais les a priori vis-à-vis de l’enseignement spécialisé sont malheureusement tenaces", a confié le professeur, qui compte bien participer à la prochaine édition du concours avec deux autres élèves en dernière année.

Thomas et Jordan peuvent également être fiers d’eux puisque, à peine primés, ils étaient approchés par des professionnels ! Si bien qu’aujourd’hui, à 20 et 21 ans, ils ont tous deux décroché un CDI dans des garages réputés de la région.