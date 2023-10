Amay : ils jouent au kicker pendant 12 heures pour aider les personnes atteintes de leucémie

Jean-Michel Léonard et Michel Switten et leurs amis des Kicker Boys ont mis sur pied cette compétition avec la collaboration de la Commune d’Amay et d’Amasports, dans le but de récolter de l’argent au profit de ceux qui n’arrivent pas à payer leur traitement médical. Et c’est ainsi qu’après le tournoi, un chèque de 2 000 € a été remis au Professeur Beguin, chef du service d’hématologie au CHU de Liège.

Une ambiance conviviale entre joueurs forcenés et amateurs

À 9 h dimanche, les joueurs de kicker étaient donc prêts à s’affronter. Quatre poules de cinq équipes sont formées selon le niveau des participants. Au fur et à mesure des huitièmes, quarts et demi-finales, il restera deux équipes qui se verront remettre un trophée. Durant 12 heures, les équipes tournent de table en table et se confrontent. Qui aura le coup de poignet le plus efficace pour faire trembler l’adversaire ? Qui bloquera avec le plus d’adresse les assauts contre son camp de la part des couleurs rivales ? Il y a de la compétition et de la passion dans l’air, mais aussi une atmosphère bon enfant. "Il y a une ambiance super conviviale, témoigne Jean-Marie Léonard. Il y a des gens venus avec leurs enfants et des joueurs forcenés. On a regroupé les plus forts ensemble et pour que les perdants continuent à jouer, on a formé deux poules."

Une équipe du CHU parmi les participants

Et parmi les participants, on note la présence d’une équipe d’infirmiers du CHU ainsi que celle d’une doctoresse en hématologie, membres de la Fondation Samuel. Outre les pratiquants de baby-foot, les supporters sont présents autour des kickers, soutenant leurs favoris. Pas de tifos et d’invectives comme dans un vrai stade, mais une contemplation presque religieuse des stratégies plus ou moins efficaces pour placer ou pas la balle au fond des "filets", ainsi que les encouragements généreux qui marquent sans faire de différence la réussite comme la défaite.