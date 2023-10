Première exposition/vente de cartes Pokémon à Amay: certaines peuvent coûter cher

Les cartes Pokémon, c’était une première mais sans doute pas la dernière vu l’intérêt de la plupart des personnes qui se rendaient au gymnase. Rien que pour ces cartes, on y a vu débarquer des amateurs de Charleroi et Mons.

Pour cette première exposition, Dominique avait choisi les cartes japonaises de première et deuxième générations éditées de 1996 à 2002. Passionnée par l’art asiatique, elle a découvert le jeu Pokémon Go et a ainsi, il y a quelques années, elle a commencé à s’intéresser aux cartes Pokémon. Aujourd’hui, elle en possède énormément ! Des doubles également qu’elle avait rangées dans des classeurs et que l’on pouvait acheter. Il y avait des cartes japonaises, françaises, coréennes et anglaises. Une question nous taraude alors… Est-ce vrai qu’il existe de fausses cartes Pokémon ? Bien sûr, comme tant d’autres choses… Sachez donc qu’il y a des cartes Pokémon officielles, des reproductions et de fausses cartes. Comment, dès lors, les différencier ? "Les reproductions sont légèrement plus petites. Cela peut donc se voir en comparant avec une carte officielle. Pour les enfants, c’est une façon de se faire plaisir en ayant de belles cartes à moindre coût", précise Dominique. Et les fausses alors ? "Cela se remarque à la couleur de la partie arrière de la carte et au graphisme, parfois il arrive que des lettres soient dédoublées."

Et du coup, comment savoir s’il y a des cartes Pokémon de valeur parmi tous ces tas qui traînent aux quatre coins de la maison ? "Cela dépend de l’édition – la première édition vaut toujours plus – et de la rareté. Les codes et sigles sur les cartes donnent une idée de la série."