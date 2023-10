L’Office du tourisme d’Amay recherche vos trésors

L’Office du tourisme amaytois lance donc un appel aux citoyens qui disposeraient de photos et cartes postales anciennes et/ou coupures de presse permettant de constater l’évolution du bâti, des paysages urbains et ruraux, de la vie quotidienne de l’entité amaytoise. "C’est davantage un travail de fond plutôt qu’un usage pour l’un ou l’autre projet, explique-t-on à l’Office du tourisme. Nous souhaitons constituer une photothèque de manière à enrichir, en quelque sorte, notre fonds de commerce et ainsi disposer d’éléments à utiliser à travers différents projets et réalisations de valorisation du tourisme, du patrimoine et de l’histoire locale. À plusieurs reprises, il nous est déjà arrivé de regretter de ne pas avoir d’information supplémentaire sur l’évolution de telle ou telle chose… C’est un travail que nous voulions réaliser depuis un moment déjà."

Depuis l’appel lancé il y a quelques jours via la page Facebook de la commune d’Amay, plusieurs citoyens y ont déjà donné suite en envoyant par e-mail des photos et cartes postales en leur possession. Un tri devra être réalisé afin de s’assurer que les documents peuvent être exploités. "Cet appel vise tout document, tout lieu ou monument, tout événement comme un carnaval, une procession religieuse, une fête foraine, les inondations des années 1920 ou encore un métier disparu, un ancien moyen de locomotion, un commerce, l’esquisse d’un paysage ou même une fête de famille à laquelle se trouvaient des personnalités ayant fait partie de l’histoire locale et ce, jusque dans les années 90. Et qui concerne, bien sûr, Amay ou ses sous-entités. Au-delà de projets ou réalisations à caractère touristique ou patrimonial, cette collecte pourra également être utile au niveau de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme afin de pouvoir observer ce qui a évolué."

Toute personne qui disposerait de tels documents et qui souhaiterait contribuer à enrichir cette photothèque est invitée à prendre contact avec l’Office du tourisme (085/31 44 48 ou office.tourisme@amay.be). Sachez qu’il vous est possible de vous y rendre pour y faire scanner vos documents.