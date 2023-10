Un fleuriste disparaît, un autre arrive ce dimanche à Amay

Ils ont fleuri le mariage d’Axel Witsel

Ainsi, Christian Douws avait entamé sa carrière en 1975 à Vaux-sur-Chèvremont avant de tenir un magasin de fleurs rue Cathédrale à Liège. Quant à Béatrice, elle s’était fait la main chez les Fleurs Martin, enseigne tenue par ses parents à Amay, avant d’en assurer la gestion de 1987 à 2010. "On a décidé de fermer notre commerce ampsinois après ce week-end car mon mari va avoir 68 ans. Et l’année prochaine, les SPRL doivent devenir des SRL avec toutes les démarches que cela demandera. Enfin, avec le nouveau calendrier des congés scolaires, il était devenu difficile de passer du temps avec notre fille de 14 ans. On a envie de profiter de la vie ensemble. De ces années, on retiendra une clientèle très chaleureuse. C’était bien plus que des clients d’ailleurs, et ils pouvaient aussi venir de Wanze et de Huy pour nos fleurs. Vous savez, on n’a jamais eu de fleur préférée. Elles sont toutes à offrir à nos yeux, cela dépend simplement des circonstances."

La clientèle de Couleurs Fleurs n’aura donc pas été que locale durant ces 12 années d’activité à Ampsin. Il faut dire que Christian Douws s’est fait une belle réputation en tant que véritable spécialiste de l’art floral bien au-delà des frontières ampsinoises. Son talent lui a ainsi valu d’emporter un concours de bouquet de mariée à Gand. "Nous avons aussi eu l’honneur de fleurir les mariages de personnalités dont celui d’Axel Witsel et celui de Yannick Carrasco, continue Béatrice. Et Christian a aussi transmis son savoir à de futurs fleuristes à qui il a donné cours au sein de l’IFAPME notamment. Il continue d’ailleurs à conseiller d’anciens élèves devenus des confrères."

Nolan aime travailler les fleurs champêtres

Sûr que Nolan Charlier lui demandera parfois conseil. Ce Remicourtois âgé de 22 ans s’apprête, en effet, à inaugurer son magasin de fleurs ce dimanche à 14h… après avoir été l’apprenti de Christian Douws durant 1,5 an. "Quand mes ex-patrons m’ont dit qu’ils arrêtaient, j’ai réfléchi à une reprise du magasin d’Ampsin (NDLR: il est finalement à louer ou à vendre actuellement), explique le gérant de l’enseigne Fleuri’No à découvrir au n° 8 de la chaussée Freddy Terwagne à Amay. J’ai préféré m’installer dans ce bâtiment dont ils sont également propriétaires et où se trouvait le magasin Fleurs Martin jadis. Je trouve la situation centrale plus avantageuse qu’à Ampsin, et l’endroit abrite en plus une chambre froide. Et puis, j’aurai l’opportunité de bénéficier d’une aide communale de 6 000 € qui encourage l’installation de nouveaux commerces. Il me reste encore à rentrer mon dossier de candidature."

Nolan ira s’approvisionner en Hollande et garantira des fleurs de qualité à sa future clientèle qui pourra aussi trouver des bougies et des vins locaux chez Fleuri’No. Bien sûr, on y vendra aussi des roses "même si je n’aime pas ces fleurs, rigole le jeune patron. Je préfère travailler le champêtre avec de petites fleurs". Dans un premier temps, il ouvrira 7 jours sur 7. Bientôt, un site internet facilitera les commandes en ligne.

Fleuri’No ouvre du lundi au jeudi de 10h à 18h, le vendredi et le samedi de 9h à 18h30 et le dimanche de 9h à 13h30. Pour le lancement, un concours est organisé sur la page facebook Fleuri’No fleurs