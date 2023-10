Élections: Amay Plus se présentera comme Avenir 2024 car "on voulait un nom positif, ambitieux, déterminé"

Amay Plus, c’est actuellement deux conseillers communaux: Benoît Tilman et Isabelle Hallut, montée au conseil communal en cours de législature en remplacement de Pascal Jamsin. Benoît Tilman remettra cela lors du prochain scrutin. Le comité politique l’a choisi comme chef de file. A quelle place sur la liste alors ? "Chaque chose en son temps, temporise-t-il. Mais souvent le chef de file devient celui qui mène la liste."

Un autre nom ? Celui de Werner Vandervorst, qui n’est pas un inconnu en politique puisqu’il s’est déjà présenté à l’électeur. Pour ce scrutin-ci, il sera directeur de campagne, l’homme orchestre du mouvement politique Avenir 2024. Avec l’envie de se présenter ? "Je ne sais pas encore si je serai candidat. Je prendrai ma décision début de l’année prochaine."

Tiens, et pourquoi changer de nom ? "Depuis plus de dix ans, le mouvement s’est transformé en association, on ne parle pas que de politique, poursuit Benoit Tilman. On fait des réunions à thèmes, on n’est pas un parti mais un mouvement. Une association de type ASBL." Les membres de ce mouvement voulaient un nom "positif, ambitieux, déterminé". Ils l’ont choisi et c’est sous cette appellation qu’ils se présenteront aux électeurs dans un an.