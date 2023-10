La Défense et le Forem forment 14 jeunes à la caserne d’Amay pour des emplois civils (photos)

Le Forem et la Défense ont en effet décidé de s’associer pour favoriser le recrutement de civils dans les rangs de l’armée.

La Défense engage, ce n’est pas nouveau. Actuellement, elle emploie 23 987 militaires et 1 722 civils. En 2024, elle recrutera 2 500 militaires actifs, elle ouvre aussi 1 050 postes de militaire de réserve et engagera 460 civils. Parmi ces derniers, 250 emplois statutaires, dix emplois contractuels et 200 postes Rosetta. Un contrat Rosetta s’adresse aux jeunes demandeurs d’emploi de moins de 25 ans, il leur permet d’avoir un contrat d’un an renouvelable jusqu’à leurs 26 ans. "C’est un tremplin pour une intégration à l’armée ou même ailleurs, explique Mireille Herzet, directrice du Forem pour Liège-Huy-Verviers. Les jeunes ont ainsi une expérience valorisable et ont la possibilité de voir leurs compétences reconnues. Plus qu’un simple job, c’est une intégration dans une première expérience professionnelle" dans l’appui administratif, logistique et technique.

Ils étaient 240 candidats à avoir postulé, ils sont 14 à suivre la formation. Ceux qui n’ont pas été retenus seront pris en charge par les équipes du Forem pour les rediriger vers d’autres formations.

"Notre projet est un petit peu unique, explique le commandant Éric Croquet, directeur du Centre d’information de Liège. L’objectif de la Défense, c’est de passer de 6,6% de civils à 15% en 2030. En Allemagne, ils représentent 30%. Notre grand défi, c’est le personnel."

Un besoin de personnel

La Défense et le Forem collaborent depuis plus de 15 ans. L’an dernier, ils ont ciblé une nouvelle forme de collaboration lancée sur Marche, proposée à la caserne d’Amay cette année. "C’est la même approche à Amay où il y avait un besoin de personnel, commente le commandant Nicolas Moreno, responsable out-sourcing. Quatorze stagiaires suivent la formation, onze d’entre eux seront engagés le 1er décembre. La formation à Amay leur permet d’acquérir un savoir-faire technique."

Ce que recherche la caserne d’Amay ? Le 4e Bataillon de Génie cherche à embaucher deux civils et l’école du Génie et sept dans des emplois de ressources humaines, de secrétariat mais aussi des postes de formation. Il restera deux places à Rocourt.

Et ceux qui n’ont plus l’âge pour un contrat Rosetta ? "Ils peuvent quand même postuler à la Défense, a commenté Christie Morreale, ministre wallonne de l’emploi et de la formation. Être à l’armée, ce n’est pas un emploi classique. Il y a une forme de gratitude des gens à l’égard des militaires. On a pu voir lors du Covid ou encore des inondations comment les militaires se sont déployés. Et aussi les civils de l’armée."