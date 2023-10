Au temps des yé-yé avec les Aquabonistes les week-ends des 13 et 20 octobre à Amay

Élargie à ses différentes composantes qui annoncent un spectacle multidisciplinaire et festif, la nouvelle création des Aquabonistes promet un retour dans les années sixties. Et ça se passera au centre culturel d’Amay qui, pour l’occasion, se colorera des couleurs chères à ces années dites insouciantes qui ont vu Johnny Hallyday, Petula Clark ou encore France Gall au sommet de leur gloire. Plus qu’un cabaret, cette nouvelle proposition – Le temps des Yéyés – imaginée et mise en scène par Ginette Matagne, se distinguera par son ambition à vouloir y présenter une théâtralisation des morceaux repris par la troupe. "C’est un spectacle pétillant, sautillant et coloré, insiste-t-elle. Les morceaux seront joués, comme celui de France Gall, La Poupée de cire , qui sera interprété avec une poupée articulée."