Après 10 ans, l’Amaytois Philippe Dulieu ne sera plus procureur du Roi, mais bien 1er substitut toujours à Liège : "C’est un peu l’inconnu, tout a été très vite"

En effet, l’homme termine son second et dernier mandat en qualité de procureur du roi, dix ans à la tête d’un des plus importants parquets du pays dont les divisions de Liège, de Verviers et de Huy-Waremme relèvent de la compétence. L’Amaytois est aujourd’hui encore au sommet d’un organigramme qui compte près de 300 personnes.

Mais le code judiciaire est clair: à l’instar des autres chefs de corps, le procureur du roi est désigné par le roi pour un mandat de cinq ans immédiatement renouvelable une seule fois au sein de la même juridiction ou du même parquet.

S’offrent ainsi à Philippe Dulieu deux possibilités: redescendre d’un échelon en tant que substitut du procureur du roi ou migrer vers le parquet général de Liège.

"Je n’ai pas choisi le parquet général, je vais donc redevenir 1er substitut, explique Philippe Dulieu. C’est un peu l’inconnu, tout a été très vite. Oui, c’est un peu perturbant, mais cela ne me dérange pas de quitter mon bureau. Que mon successeur puisse m’assimiler à une belle-mère ? Je peux le comprendre…"

Philippe Dulieu n’en dira guère plus. Ce passionné de motos regarde ses tableaux de marine – cadeaux de ses collègues à son départ de Namur -, deux affiches de westerns avec Kevin Costner et une sculpture d’un mineur, le métier de son grand-père. Tout cet univers sera déplacé car, pratique étonnante, le futur procureur du roi honoraire qu’il deviendra changera d’étage.

Né à Engis en 1964 où il a fréquenté l’école primaire avant de suivre ses humanités à Saint-Georges et d’étudier à l’université de Liège, Philippe Dulieu a toujours vécu entre Liège et Huy, soit à Engis ou à Amay. Malgré ce fort enracinement, il n’hésite néanmoins pas à franchir la frontière linguistique pour de belles sorties à vélo ou à s’évader en France en vacances. Le procureur du roi, qui a toujours une longueur d’avance sur son interlocuteur, peut paraître froid. Que du contraire ! Bien qu’il peut facilement discourir devant un large oratoire, l’homme est en réalité un timide et surtout un bosseur hyper disponible 24 heures sur 24.

"J’ai la chance d’avoir une femme compréhensive à mes côtés, continue-t-il. Nous nous sommes connus en 1re année à la fac, pour ne plus jamais nous quitter. Dominique est rayonnante, extravertie, alors que je suis toujours sous contrôle."