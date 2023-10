Amay: Le cabaret du Cercle du Vinâve rend hommage à René Minette

Encore ces vendredi et samedi

Outre le magnifique hommage à René Minette, le 25e cabaret du Cercle du Vinâve a eu pour thème les années 1980. "Pour moi, ce sont les plus belles années", s’amuse Étienne Minette. Tant d’un point de vue chansons que décoration. En effet, sur les murs et au plafond des locaux du Cercle du Vinâve, de très nombreuses pochettes de 45 et 33 tours. Cette année, en guise d’accueil, une caravane, celle du Comité de la Bruyère de Moha, décorée "années 80", était située à proximité de la porte d’entrée du Cercle du Vinâve. À l’intérieur, des jeunes gens qui ont distribué un programme, un bracelet fluo et un vinyle à chaque invité. Des vinyles qui se sont aussi retrouvés sur chaque table, en dessous des assiettes. La salle ressemblait à un véritable cabaret, grâce également aux lampes vertes et orange posées sur les tables. Et pour ceux qui ont raté ça, le cabaret sera encore organisé ces vendredi et samedi soirs.