Sœur Andrée-Marie, ex-directrice de l’Abbaye de Flône, est décédée: "Une grande dame au propre comme au figuré"

"C’était une grande personne au propre comme au figuré, relève la directrice honoraire de l’Abbaye de Flône, Colette Pineur. Elle dégageait une autorité assez naturelle, mais ne manquait pas d’humour non plus. L’école qu’elle a voulue, elle est toujours là. Je suis entrée à l’Abbaye en 1976 et nous avons été codirectrices ensemble pendant plusieurs années. Nous nous sommes toujours bien entendues, même si nous avions parfois des prises de position un peu différentes."

Sœur Andrée-Marie aura marqué des générations d’élèves et de professeurs à l’Abbaye de Flône. "Je suis à l’école depuis 1988, c’est elle qui a signé mon premier contrat, se souvient le directeur actuel, Pierre-Yves Helmus. Elle m’a ensuite engagé comme directeur-adjoint, et puis comme directeur. Elle m’a à chaque fois fait confiance. Je me souviens de ma première année comme professeur lorsqu’elle se posait à l’angle des couloirs pour surveiller le passage des élèves. Elle dégageait une autorité naturelle, tout en ayant un petit mot d’attention pour chacun. Elle maniait le mot avec beaucoup de finesse et je confirme qu’elle avait beaucoup d’humour. Nous pouvions encore nous en rendre compte lors des conseils d’administration ou d’entreprise auxquels elle assistait toujours." Désormais, la communauté de l’Abbaye de Flône composée aujourd’hui de trois Sœurs: Eva, Marie-Cécile et Agda, arrivée en 2022.

Les visites se dérouleront ces mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h et de 17h à 19h à l’église de Flône. Les funérailles auront lieu samedi à 11 h, au même endroit.