Un service d’écrivain public au Centre d’orientation et de formation à Amay

Il n’est pas toujours donné à tout le monde de savoir aisément comprendre un document administratif ou de mettre en pratique une démarche écrite pourtant indispensable. Au Centre d’orientation et de formation (COF) d’Amay, on sait les besoins en la matière d’une partie des stagiaires qui viennent s’y former sur le chemin de la réinsertion socioprofessionnelle. D’où l’idée de créer un service d’écrivain public à même de les encadrer en réponse à leurs lacunes. "Et pas seulement celles de nos stagiaires, mais aussi de tous les citoyens amaytois qui solliciteraient une aide à ce niveau, insiste Sylvia Imbro, coordinatrice au COF. L’écrivain public peut apporter une aide tant dans la compréhension que l’écriture de textes. C’est pertinent par rapport à nos valeurs puisqu’on accompagne des personnes éloignées de l’emploi et qui ont des difficultés d’insertion sociale aussi pour des raisons administratives. Pas mal de nos stagiaires font un blocage au niveau de l’écriture et nous en avons par ailleurs pas mal d’origine étrangère."