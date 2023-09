Le futur chef de corps de la zone Meuse-Hesbaye désigné ce vendredi

La commission de sélection, à laquelle sont associés les syndicats, a étudié les deux candidats et les a classés par ordre de préférence. Le classement ? Christophe Cleeren, qui est numéro 2 à la direction de la coordination opérationnelle de la zone Ans/St-Nicolas, a les préférences de la commission. Jean-Luc Lentz étant son deuxième choix, lui qui est chef de corps faisant fonction de la zone Basse-Meuse. La commission présentera donc son choix au conseil de police de Meuse-Hesbaye vendredi soir. Mais rien ne dit que celui-ci ne s’écartera pas du classement de la commission pour opter pour le deuxième candidat.

Une fois le choix du conseil de police acté, il faudra encore deux avis complémentaires: celui du gouverneur de la province de Liège et celui du procureur général. La nomination du conseil de police sera soumise au recours habituel possible dans les 60 jours et auprès du Conseil d’État. Mais "si le conseil de police suit le choix de la commission, il est peu probable qu’il y ait un recours", note Fabrice Discry, délégué permanent SNPS. Ensuite ? Le dossier sera envoyé au SPF Intérieur, sur le bureau de la ministre, qui vérifiera la procédure avant d’envoyer la nomination à la signature royale. L’arrêté royal devrait être publié pour le 1er janvier, date à laquelle le nouveau chef de corps pourra prendre ses fonctions.