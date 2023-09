Amay se pare toujours contre les inondations: "Tout le monde a son rôle à jouer"

1. Les risques. Il faut comprendre et évaluer dans un premier temps d’où proviennent les dangers. Il y a des risques d’inondations par débordement le long du bassin de la Meuse et des cours d’eau qui traversent la commune, des risques d’inondations par ruissellement au niveau d’Ombret et des risques de coulées de boue en provenance de Villers-le-Bouillet et de Verlaine, notamment au niveau d’Ampsin.

2. Mesures post-inondations. Quelles sont les actions concrètes réalisées juste après les inondations, et celles encore en cours ? Un inventaire et une cartographie des lieux touchés et des sites problématiques ainsi qu’une analyse de terrain des sites touchés ont déjà été effectués. Il y a d’autres projets, comme notamment l’intégration, au niveau communal, de la dimension "inondation" dans la planification d’urgence, l’élaboration d’un Plan de gestion patrimoniale du réseau d’égouttage, la réalisation d’une analyse plus globale du bassin hydrographique, et enfin l’établissement d’un projet de reconstruction résiliente des berges.

3. Entretien et urgence. D’indispensables travaux d’entretien et d’urgence ont également été réalisés ainsi que des aménagements spécifiques. Des haies ont été plantées dans le cadre de Yes We plant et 400 plants sont repiqués chaque année. Un projet de bassin d’orage naturel à Ampsin a vu le jour tandis qu’un drain a été posé sur la Grand Route à Ombret. On peut également souligner le reboisement en zone rurale, un état des lieux des ruisseaux et des ponts, plusieurs travaux de nettoyage et défrichage, et des mesures contre l’érosion et le ruissellement.

En outre, il sera aussi demandé aux agriculteurs de respecter des règles strictes, afin de limiter le ruissellement et favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. "Tout le monde à son rôle à jouer, a rappelé le bourgmestre Jean-Michel Javaux, en soulignant également que" chaque citoyen doit aussi entretenir son trottoir et les avaloirs à proximité, c’est dans l’intérêt public".

Quatre représentants amaytois, c’est vraiment peu

Dans une salle remplie au tiers de sa capacité, seuls quatre citoyens amaytois font partie de l’assemblée, tandis que le reste n’est que conseillers et représentants communaux et provinciaux, ou d’autres organisations telles que le DNF, ou encore du Contrat Rivière Meuse-Aval. Une situation que déplorent les citoyens sur place ainsi que les autorités présentes, à commencer par le bourgmestre Jean-Michel Javaux.

«On a beau communiquer via les pages Facebook, les bulletins communaux et la presse, force est de constater que seuls quatre citoyens ont fait le déplacement, alors que ce sont 500 ménages qui ont été impactés par ces intempéries. C’est assez décourageant d’essayer de faire de la pédagogie collective, indique-t-il. Cette séance d’information a pour but d’informer à grande échelle ces victimes sur les mesures prises et à prendre, les conseils à appliquer aussi pour éviter que de petits détails que l’on pense insignifiants n’aient pas de conséquences plus graves. Je ne peux pas recevoir les 500 ménages dans mon bureau un par un…».