Amay: les rues de la Paix, de l’Industrie, et Joseph Wauters à 30km/h jusque fin avril

Tout cela a donc de nouvelles implications sur la circulation et le stationnement dans le centre amaytois depuis le 4 septembre. La vitesse est limitée à 30 km/h dans trois rues: rue Joseph Wauters, dans son tronçon formé entre ses carrefours avec la chaussée Roosevelt (N 617) et la rue Émile Vandervelde ; rue de la Paix ; et rue de l’Industrie, dans son tronçon formé entre ses carrefours avec la rue de la Paix et la Place Gustave Rome. Autre nouveauté, la circulation est replacée en double sens, rue de la Paix, mais l’accès y est interdit dans les deux sens à tout conducteur, excepté circulation locale, depuis son carrefour avec la rue de l’Industrie et la rue Joseph Wauters.

Interdictions de stationner

L’arrêt et le stationnement sont interdits rue de la Paix. Ils seront néanmoins adaptés à hauteur et en fonction de l’évolution du chantier. Aussi, le stationnement est interdit rue Joseph Wauters, en amont et en aval de son carrefour avec la rue de la Paix, sur une distance de 30 mètres ; et rue de l’Industrie, en amont et en aval de son carrefour avec la rue de la Paix, sur une distance de 30 mètres. Enfin, une priorité de passage est établie rue de l’Industrie, en amont de son carrefour avec la rue de la Paix, venant de la Place Gustave Rome en direction de Huy.

Tracé du carnaval à modifier

Ces mesures sont annoncées jusqu’au mardi 30 avril 2024. "C’est une date d’espérance, on sait avec les chantiers que cela peut durer plus longtemps comme on réadaptera peut-être l’arrêté de police en fonction de son évolution, commente Stéphanie Caprasse (Écolo), l’échevine des Travaux satisfaite des manœuvres en cours. De l’avis aussi de riverains, l’entreprise Balaes travaille bien et proprement."

Reste que les délais annoncés vont demander aux autorités locales de revoir le traditionnel trajet du carnaval d’Amay, comme l’a souligné Renata Gava (PS). "Il va en effet falloir être créatif", a confirmé l’échevine des Travaux.