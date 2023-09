Grégory Dufer démissionne de son poste d’entraîneur à Amay (P2A) : "Quand un dirigeant humilie mon capitaine devant tout le monde, c'est intolérable"

Surprise ce lundi matin à Amay : Grégory Dufer a annoncé qu'il démissionne de son poste d'entraineur. Les mauvais résultats (0/15) ne sont pas la cause de ce départ. "On sait que le bilan n'est pas bon mais c'est surtout la mentalité qui fait défaut. Ce dimanche, j'étais malade et je n'étais donc pas présent pour la rencontre face à Verlaine B. J'ai entendu des choses intolérables. Quand un dirigeant humilie mon capitaine devant tout le monde, ça ne va pas. Surtout qu'une semaine avant, les dirigeants annonçaient dans la presse vouloir redorer le blason du club. On n'est plus du tout sur la même longueur d'ondes et il est préférable que je m'en aille. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Humainement, les dirigeants sont de belles personnes mais ils n'ont sans doute pas les épaules assez solides pour diriger un tel club."