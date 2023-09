Théâtre : "La Perruche" a fait mouche au centre culturel d’Amay

Tout peut être dit sur la scène: des confessions les plus intimes à celles qui ouvrent grand le questionnement sur la société. Là pourrait être le but ultime du théâtre. Il reste la manière d’aborder cela. "La Perruche", proposée vendredi au centre culturel d’Amay, use d’un propos léger en première lecture pour tendre vers le dramatique d’une situation qui inclut ou sous-entend un verbe amer, acrimonieux et virulent qui n’est pas sans renvoyer une réalité en miroir. En l’occurrence, la nôtre. Car le public, surtout féminin, s’y reconnaît. De simple spectateur, on en devient alors témoins malgré soi de scènes de vie qui pourrait remettre la nôtre en question.