Une joëlette proposée en prêt à Amay par Leg's Go et Amasports

Un partenariat entre l’ASBL Leg’s Go et la Régie des sports d’Amay, s’est créé. Comment ? Par le prêt d’une joëlette, c’est-à-dire d’un fauteuil tout terrain qui permet à une personne handicapée de vivre des "aventures" en pleine nature, et ce, peu importe le handicap ! "Avec l’aide de deux accompagnateurs, les personnes pourront partir à la conquête des sentiers, explique Didier Lacroix, l’échevin des Sports, et partager des moments uniques en famille ou entre amis." Qui plus est, cette joëlette est pliable et se glisse facilement dans le coffre d’une voiture. "Elle sera prochainement disponible auprès de la Régie Amasports."