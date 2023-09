Amay: un "Cinémature" pour les aînés

Le Conseil consultatif communal des aînés (CCCA) d’Amay fera sa rentrée avec un petit-déjeuner réservé à sa trentaine de membres de plus de 55 ans, le 20 septembre dès 9h, à la salle du Viamont. "Comme on le fait quatre fois l’an, on invitera le bourgmestre et son collège afin d’échanger avec eux sur des thématiques et enjeux qui nous concernent sur le terrain communal, annonce la présidente, Françoise Wibrin. C’est un moment très apprécié de part et d’autre et qui permet d’améliorer la participation citoyenne. On n’est pas là pour se dire tout ce qui va bien ou ce qui va mal. Nous avons aussi nos réunions bimensuelles avec des intervenants extérieurs pour nous entretenir sur un thème spécifique qui peut par exemple toucher à la santé."