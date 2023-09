Une journée sans voiture, mais avec une septantaine de VTT dans le centre d’Amay

Dans une "piscine"

Les participants à cette descente urbaine en VTT étaient les élèves de l’école de VTT de Patric Maes. "Il n’y a aucune obligation pour eux de prendre part à une compétition, ce sont seulement ceux qui ont souhaité le faire. Au total, les participants étaient une septantaine."

Le point de départ de cette descente urbaine a eu lieu depuis la rue Désiré Léga. "Bien entendu, afin de respecter sa dénomination, il est indispensable de partir d’une hauteur. Ensuite, les participants passent à proximité de la tombe Ramoux, dans une ruelle."

Le parcours est jonché d’obstacles, les vététistes passent sur des palettes. Ils ont également dû passer dans une "piscine" avant d’arriver sur la grand-place. Il y avait plusieurs catégories d’âge: les 6-8 ans, les 12-13 ans, les 13-14 ans et les vététistes de plus de 15 ans.

Patric Maes a sa propre école de VTT à quatre endroits différents: Amay, mais aussi Neupré, Seraing et Esneux. À Amay, les rendez-vous sont pris à proximité du hall omnisports. "Ensuite, nous prenons la direction des bois" où tout amateur de la discipline trouve toujours son plaisir, comme on le sait…

Jouer pour (re)découvrir l’histoire

Dans le cadre des Amaytoises aussi, samedi, un jeu a été organisé avec son smartphone, afin de découvrir l’histoire de la commune.

La grand-place, et plus particulièrement encore l’entrée de l’Office du tourisme, située place Sainte-Ode : c’est là qu’il était indispensable de se rendre, avant de se lancer sur le parcours de la chasse au trésor «Totemus», du nom de la société qui l’a créée. Pour pouvoir participer à ce jeu, il était indispensable de ne pas se déplacer sans smartphone. «À l’aide de leur téléphone, les participants étaient invités à lire des QR Codes.» Une fois scannés, ces codes proposaient aux passionnés de tourisme de rejoindre l’étape suivante du jeu. «Sur un parcours d’une longueur d’environ 6 km, les sites à découvrir se trouvaient notamment rue Gaston Grégoire, à la Tour romane…», précise Cédric Montulet, de l’Office du tourisme. Le but de cette chasse aux trésors étant de retrouver le bâton de sainte Ode. D’après l’histoire, ce bâton, une fois lancé par la sainte, a atterri à l’endroit où a été érigée l’actuelle collégiale.

«Le parcours a été tracé afin que les participants découvrent et apprennent à mieux connaître l’histoire d’Amay.» Mais voilà! Dans le folder des Amaytoises et de la Journée sans voiture de ce week-end, ce jeu Totemus était annoncé comme visible sur la grand-place. Comme aucune inscription n’était obligatoire, il est bien difficile de savoir combien de personnes y ont participé, et si même il y en a eu. Samedi après-midi, outre par la foire du livre et du disque d’occasion, la place était surtout animée par des déambulateurs de rue, dont Adribulles et ses bulles de toutes les couleurs (photo), un échasseur et un clown, qui a notamment réalisé des montages à l’aide de ballons.

Peu de monde pour les livres et CD

Après avoir accueilli les différents services communaux le matin à l’occasion de l’accueil des nouveaux habitants, ce sont des vendeurs de livres et de disques qui sont venus s’installer dans le chapiteau qui avait été monté pour tout le week-end sur la grand-place. «En tout, c’est une vingtaine d’exposants en livres d’occasion qui étaient présents», commente Axelle Fuks, la chargée de communication au centre culturel d’Amay. Parmi les livres vendus, des romans, des bandes dessinées, d’anciens magazines, des livres de poche… «Avec eux, très peu de vendeurs de disques et de CD», par contre, alors que les visiteurs étaient censés pouvoir s’y procurer les deux. La raison? «Ce week-end, il y avait justement une importante foire aux disques à Mons. Les vendeurs habituels étaient partis là-bas.» En fin de foire, samedi en début de soirée, certains exposants ont d’ailleurs exprimé leur mécontentement face au public du jour, très clairsemé…