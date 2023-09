La messe dominicale d’Amay retransmise en direct sur la RTBF

Et ce n’est pas un hasard si les caméras se posent dans cette église en bord de Meuse. Elle est non seulement classée au patrimoine exceptionnel de Wallonie mais elle est aussi animée par un jeune curé dynamique, Thomas Sabbadini, à l’origine de la demande. Arrivé à Amay il y a trois ans, ce curé Youtuber, aux idées progressistes, veut dynamiser sa paroisse, la rendre vivante et moderne, bien dans son temps et surtout faire revenir les fidèles à l’église. Durant le Covid, il avait partagé en vidéo ses célébrations et des temps de prières. Il connaît le poids et l’importance des images. Pas étonnant donc qu’il ait invité les caméras de la RTBF dans son église. Pour cette messe dominicale, il a associé les maisons de repos de l’entité. La chorale paroissiale sera également présente. Il sera accompagné, pour la prédication, du prêtre Pierre Hanosset, originaire de Waremme.

"Les équipes de la RTBF sont en train d’installer toute l’armada de captation en ce moment dans l’église. Une grande partie du parking sera aussi occupé, détaille ce samedi matin le président de la fabrique d’église, Jean-Paul Hogenboom. On attend du monde. On demande aux paroissiens d’arriver à 10h30 pour pouvoir débuter la messe à 11h pile. La captation se terminera à 12h. Il s’agira d’une célébration classique, pas plus longue et selon la liturgie habituelle."

Il est question ce samedi d’installer les équipements (plusieurs caméras filmeront simultanément) mais aussi de procéder aux répétitions avec un filage et le déroulé complet de ce qui sera diffusé, pour éviter tout couac.

C’est la troisième fois que la messe est retransmise depuis la collégiale d’Amay. Ce fut notamment le cas en 2016.

La collégiale Saints-Georges-et-Ode, joyau du patrimoine mosan, trouve ses origines à l’époque mérovingienne, dans une première église érigée par sainte Ode dont il reste peu des bâtiments primitifs. L’édifice abrite également des trésors patrimoniaux et religieux. Sous le chœur, par une large ouverture vitrée, sancta Chrodoara repose dans son sarcophage. On y trouve aussi la châsse de saint Georges et de sainte Ode.

Dimanche 3 septembre, à 11h sur la Une.