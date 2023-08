Le chef de corps au plus tôt mi-novembre

Deux nouveaux conseillers de police

La zone de police Meuse-Hesbaye a par ailleurs accueilli deux nouveaux conseillers de police lundi soir, en tout début de conseil: Romain Ferri et Jérôme Monjoie. Tous deux sont Wanzois et y sont conseillers communaux. Aujourd’hui, à la zone de police, ils remplacent deux échevins de Wanze, Loïc Leroy et Charlotte Rouxhet. Lundi, ils ont prêté serment comme conseillers de police. Âgé de 39 ans, Romain Ferri a bien l’intention de prendre sa fonction de conseiller avec énormément de responsabilités. "Effectivement, je remplirai mon rôle avec sérieux et je ferai les choses en faveur de la sécurité des citoyens et pour leur bien-être." Jérôme Monjoie est totalement d’accord avec lui. "Moi, j’ai 45 ans, ajoute-t-il. Mon rôle de conseiller de police sera fait avec enthousiasme. J’effectuerai mon travail de manière constructive, moi aussi pour la sécurité et le bien-être de la population."