Amay: le distributeur de jus installé sur la grand-place en attendant les poires

Fruiticulteur à ses heures dans ses deux vergers ampsinois, Philippe Brachotte a installé, le 20 juillet dernier, un distributeur automatique de jus, conditionnés en poches de trois litres et en bouteilles, à l’arrière de l’Office du tourisme sur la grand-place d’Amay. Ce dispositif fonctionne via une application pour connaître la disponibilité et réserver son casier. "Et cela fonctionne bien, je suis assez content, confie celui qui a fait du jus de fruit sa spécialité sous l’enseigne “Au Phil du jus”. Quand la récolte aura débuté, je pourrai également y placer des fruits mais ce sera uniquement des poires à partir de la mi-septembre, car je crains de ne pas avoir assez de pommes pour faire du jus si j’en mets également dans le distributeur."