Amay: la rentrée au café "Les Variétés" en musique

Situé rue Entre-deux-Tours à côté du cinéma du même non à Amay, le café "Les Variétés" tentera une nouvelle expérience ce week-end avec deux soirées de musique live dans ses murs. "On avait envie de changement plutôt que de toujours faire des soirées karaoké et les années 80, explique Joëlle Montulet, la gérante des lieux. On a essayé de satisfaire tout le monde avec deux groupes rock d’Amay le vendredi, et une affiche plus axée sur la détente le samedi avec des groupes de la région liégeoise, dont Lazy Lounge Music qui fait des reprises dans un style un peu jazzy. L’entrée est gratuite. Si ça fonctionne, on pourrait le refaire chaque année et pourquoi pas deux fois l’an, même."