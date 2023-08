Nuit de feu en mode guinguette

Rien de cela cette année. Le feu, ce soir-là, est maître des lieux, maître du temps qui passe au rythme lent de la nuit tombante.

Tout est spectaculaire. C’est grandiose et intime en même temps, impétueux, flamboyant, mystérieux. Mais il faut attendre la nuit. Il faut attendre que tout s’éclaire. Avant cela, on se balade dans le parc, jusqu’au potager illuminé de torches, de bougies, de flambeaux et autres accessoires qui prennent feu et habillent de lumière le château, comme de tradition.

La formule, pourtant, est nouvelle cette année. Désormais, ce sont les artistes qui viennent au public, en déambulation et dans un esprit de guinguette. "Il n’y a plus de spectacles fixes car cela attirait trop de personnes au même endroit, prévient Catherine Allard. Sauf le spectacle final qui reste en poste fixe."

Échassier, cracheurs de feu, musiciens, jongleurs et magiciens se faufilent dans le public (estimé à un millier) qui attend le grand final. Une danse à deux qui va et vient en même temps que s’inscrit dans le ciel la lumière des flammes en cercles évanescents. Il y a du hasard et de la nécessité dans ce spectacle pyrotechnique. Comme il y a aussi des petits détails qu’il faut voir comme quelque chose de grand, quelque chose qui fait rêver. C’est là la double intention de l’artiste. Celui qui crée à partir de la matière. Ici, le feu qui est dompté, maîtrisé, magnifié dans un élan sans cesse réinventé. Il restera de cette soirée, l’impression joyeuse que tout cela a bien existé, avec pour les petits comme pour les grands, de la magie scintillante dans les yeux.