Amay Rentrée des classes : Cécile Lapierre pour un leadership partagé à Amay

L’éducation dans les gênes

Puis est venue l’opportunité de reprendre à Amay la direction laissée vacante par Carlo Zambito en partance pour l’école Saint-Louis à Waremme. "Il se fait que nous avions été collègues à Seraing. Et j’ai donc pu obtenir de sa part des informations sur l’école Don Bosco dont je connaissais déjà la bonne réputation. Les valeurs humaines y sont très présentes. On est dans une école catholique et cela correspond à mes valeurs", confie cette passionnée du monde éducatif depuis toujours, avec une maman enseignante et un papa jadis directeur d’école lui aussi.

Là voilà à la tête de 200 élèves environ et d’une équipe de 16 enseignants dans une école où on s’attelait, vendredi, à finir le bardage d’un tout nouveau bloc (bureaux, classes, salle de gym). "J’arrive relativement sereine. Je suis pour un leadership partagé en fédérant l’équipe autour des projets dans l’échange et la confiance. On est à la troisième vague du plan de pilotage. Don Bosco était dévoué pour les enfants et les démunis. L’équipe pédagogique y travaillait déjà et on va faire cela ensemble."