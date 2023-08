Notre balade à vélo, à Amay et dans les environs

Une fois parti, vous arrivez rapidement à hauteur de l’église Saint-Pierre, puis de la seigneurie d’Ampsin, avant de débouler sur la chaussée Roosevelt. Actuellement, le plus simple est de traverser Amay sur la principale artère de la commune. Mais une fois que la passerelle cyclo piétonne qui surplombe la Meuse et la N90 sera terminée (normalement en 2024), n’hésitez pas à l’emprunter pour ensuite longer la Meuse. Ce sera vraiment agréable.

Un petit détour par la gravière ?

Mais vu que la passerelle n’est pas encore utilisable, vous n’avez pas vraiment le choix: vous devez passer par la chaussée Roosevelt. D’ailleurs, n’hésitez pas à dévier quelque peu de votre itinéraire pour aller vous balader sur le site de la Gravière (voir ci-contre). Le calme ambiant est franchement reposant. Une fois que vous avez quitté ce petit coin de paradis (on exagère à peine), vous allez vous réengager dans la circulation du centre. Mais pas pendant très longtemps. Vous quittez en effet la nationale à hauteur de l’abbaye de Flône. Si l’ancien monastère, qui est aujourd’hui une école, est très joli, vous allez nettement moins apprécier le relief car, à partir de là, ça grimpe. Et un fameux coup. Mais rassurez-vous, ça ne va pas non plus durer 1 000 ans non plus. Une fois au sommet de la côte, vous arrivez dans le village de Stockay, qui se trouve sur la commune de Saint-Georges. Sans être exceptionnel, il est plutôt joli.

Quand vous êtes sorti du village, vous atteignez un paysage typiquement hesbignon. Autrement dit, vous voyez des champs à perte de vue et une ferme au bout de la route.

Devant le magnifique château de Jehay

Mais encore une fois, ça ne va pas durer longtemps. Vous allez assez vite descendre vers le château de Jehay (voir ci-contre), qui comme les Maîtres du feu, vaut le coup d’œil. Prenez le temps de faire une pause pour admirer l’architecture tout à fait particulière de cet édifice de type renaissance mosane.

Après être passé dans un petit bois, vous arrivez à Bodegnée, un village verlainois. Décidément, on en voit du pays.

Vient ensuite la partie la moins sexy du parcours: l’autoroute E42. Mais vous ne faites que passer au-dessus. Après ça, vous arrivez dans un champ d’éoliennes. Vous voyez d’ailleurs certaines d’entre elles de très près.

Après être ensuite passé sous la E42, vous faites un petit crochet par Villers-le-Bouillet (quatrième commune de la journée), avant de revenir à Bodegnée et ensuite à Jehay. Faites d’ailleurs attention à la sortie du village amaytois, car vous arrivez sur une route assez fréquentée. Vous allez rapidement passer à côté de l’abbaye de la Paix-Dieu, dont le parc est franchement sympa. N’hésitez pas à aller y faire une pause. Mais ce sera plus profiter du décor que pour reprendre des forces car, à ce moment-là, vous êtes tout près de votre point de départ (et donc de l’arrivée). Et de fait, après avoir emprunté une route pas franchement sexy, car elle longe la N684, vous êtes de retour à Ampsin. Vous n’avez donc plus qu’à traverser le village avant de rallier les Maîtres du feu.

La balade en pratique

Longue de 25 kilomètres, cette balade est relativement accessible. Elle ne présente en effet qu’une seule véritable difficulté. Étant donné que certaines routes risquent d’être boueuses si vous réalisez le parcours peu de temps après qu’il ait plu, on vous conseille de vous munir d’un VTT.

Pour réaliser cette balade, nous nous sommes inspirés d’un itinéraire proposé par la Maison du tourisme Terres de Meuse. Si, cette fois-ci, il ne se base pas sur le réseau points-noeuds, nous avons tout de même encodé l’itinéraire dans Cirkwi, afin que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Vous pouvez le retrouver en tapant «Notre balade à vélo, à Amay et dans les environs», dans le moteur de recherche de l’application.

Nos astuces pour prolonger le plaisir après la balade

Voici nos bons plans pour passer encore un peu de bon temps après votre balade.

C’est sur la place Adolphe Grégoire, où trône la collégiale, que débute la chasse Totemus, la "Sanctaventure", à Amay. ©ÉdA

Si, après votre balade, vous avez encore un peu de temps devant vous, vous pourrez réaliser le parcours «Sanctaventure» proposé sur l’application Totemus. Le principe est simple : au départ de la place Adolphe Grégoire, vous partez sur les traces de Chrodoara, une princesse mérovingienne du VIe siècle. À travers, une balade pédestre de 5,8 kilomètres (vous allez en faire des bornes sur une journée), vous découvrirez le patrimoine industriel et naturel de la commune.

Un tour chez Couleur Aventure?

Ou alors, si vous avez envie de sensations, vous pourrez faire un tour chez Couleur Aventure. Là-bas, vous pourrez vous essayer à différentes activités comme le paintball, le bubble foot et l’accrobranche. Attention, ces activités sont réservées à des groupes de minimum 10 personnes.

Et si vous souhaitez tout simplement boire un verre, les cafés du centre, comme la taverne «Les variétés» sont là pour vous.

Les endroits à ne pas manquer

La Gravière

La réserve naturelle de la Gravière devient domaniale avec le DNF pour seul gestionnaire. ©Heymans archives

Exploitée entre 1996 et 2006, la gravière d’Amay est devenue un lac de 23 hectares, situé au milieu d’une réserve qui en fait 44. Le site est un véritable paradis pour les oiseaux (et du coup, aussi pour les ornithologues), puisque pas moins de 120 espèces différentes y ont été recensées.

Le château de Jehay

Visite ministérielle au château de Jehay. ©Province de Liege

Jehay : conférence de presse relative à la rénovation du château ©MICHELTONNEAU

Classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie, le château de Jehay, tel que nous le connaissons aujourd’hui, date du XVIe siècle. Il a longtemps appartenu au baron Guy van den Steen, qui l’a ensuite vendu à la Province de Liège. L’édifice subit aujourd’hui d’importants travaux afin d’être complètement réhabilité.