La bibliothèque d'Amay propose de dédramatiser la rentrée des classes grâce aux livres

"Avec les vacances d’été, il y a une réelle scission vis-à-vis de l’école. On voit alors que certains enfants ont plus d’appréhension que d’autres, surtout depuis la période Covid. Cette activité peut ainsi permettre aux plus petits d’appréhender l’école avant de rentrer ou à d’autres de se retrouver. Il y aura par exemple un album sur la rentrée, un autre qui évoque ce que font papa et maman pendant que je suis à l’école, un autre encore qui parle des angoisses liées à l’école ; des phobies scolaires et du harcèlement… Au début, on laisse les enfants se présenter de manière à faciliter les échanges entre eux et délier la parole par rapport à ce qui pourrait les stresser. C’est un moment qui se veut apaisant", ajoute-t-elle.

Ce moment conté "spécial rentrée scolaire" aura donc lieu ce samedi 26 août, de 9 h 30 à 10 h, à la bibliothèque-ludothèque d’Amay implantée au sein de la gare. Une telle activité y est organisée environ une fois par mois, toujours le samedi, même heure, afin de coïncider avec l’horaire du marché hebdomadaire.

" Les prochains moments contés seront en lien avec la nouvelle exposition de la Maison de la poésie, “Qu’est-ce qu’un livre ?”, l’automne et Halloween, les lectures coups de cœur d’enseignants et employés de l’Accueil temps libre en prévision des fêtes de fin d’année, la Saint-Nicolas, Noël… Les thèmes varient selon la période de l’année, la saison et les festivités", poursuit la bibliothécaire.

Les moments contés s’adressent aux enfants de 3 à 10 ans (moins de 5 ans avec parents), d’Amay ou non. Inscriptions par mail à biblio-ludotheque@amay.be.